شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يد الأهلى: لدينا إصرار قوى للفوز على الزمالك والتتويج بالثنائية الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دانيال جوردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن الفريق لديه الرغبة والاصرار على التتويج باللقب الإفريقي الثاني بعد الفوز بالسوبر على حساب الزمالك.



وأضاف جوردو: «الجهاز الفني كان حريصا على الحديث مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل المباراة النهائية، والأهلي جاهز بدنيا وخططيا بالشكل المناسب من أجل تقديم أفضل أداء والمنافسة وحسم اللقب».



وأشار المدير الفني، إلى أن اللاعبين يشعرون بالمسئولية تجاه الجماهير، ولقب البطولة مهم للجميع سواء الجهاز الفني أو اللاعبين من أجل تعويض الجماهير عن الفترة الماضية.

ويخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة، اليوم الخميس، عندما يواجه فريق الزمالك على لقب كأس الكؤوس الإفريقية، في المباراة المقرر إقامتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على صالة الجنرال سيني كونتشي.

ويعقد دانيال جوردو المدير الفني لـ«رجال يد الأهلي» محاضرة للاعبين قبل انطلاق عملية الإحماء لشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية التي سوف يتم تطبيقها خلال اللقاء.

وحسم «رجال يد الأهلي» التأهل إلى النهائي بعد الفوز على بوسكو الإيفواري بنتيجة 39-23، وفي ربع النهائي فاز على نيامي بطل النيجر بنتيجة 44-18، حيث تصدر الفريق المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد التفوق على فرق كيركوس الإثيوبي بنتيجة 48-19 في الجولة الأولى، ثم الفوز على فريق دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 36-17 في الجولة الثانية، واختتم الدور الأول بفوزه على فريق فاب الكاميروني بنتيجة 38-20، ليحقق العلامة الكاملة.