شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص السولية وديانج وحمدى فتحى فى المشاركة مع الأهلى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص لحاق ثلاثى الأهلى عمرو السولية، وأليو ديانج وحمدي فتحي، فى المشاركة بمباراة إنبي المقرر لها يوم السبت المقبل والمؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في بطولة ‏الدوري الممتاز.، ليتكرر غيابهم عن الفريق بعدما غابوا عن مباراة أمس أمام البنك الأهلى التى أنتهت بالتعادل 0-0.

وخاض الثلاثى عمرو السولية، وأليو ديانج وحمدي فتحى بصحبة زميلهم أكرم توفيق جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ وواصل رباعي الأهلي برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابات، حيث اشتكى عمرو السولية من ‏مزق في العضلة الخلفية وخضع لبرنامج علاجي، ويواصل برنامجه التأهيلي الذي يشتمل على ‏جلسة «جيم» وتدريبات منفردة بالكرة في التتش.‏

واشتكى حمدي فتحي من ألم في الحوض ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق، ‏فيما تعرض ديانج لكدمة في الركبة خلال مشاركته في مباراة وفاق سطيف التي أقيمت بالجزائر ‏في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

ويواصل أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها مؤخرا.‏