شكرا لقرائتكم خبر عن "حلاوة" مهدد بالغياب عن المقاصة أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات كريم حلاوة لاعب وسط المقاصة مهددا بالغياب عن مباراة فريقه ضد سيراميكا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري المصري بسبب تعرضه لكدمة في عظمة الحوض خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد الجونة والتي فاز فيها الفريق الفيومي بهدف نظيف.

ويخضع حلاوة لفحص طبي في تدريبات المقاصة على مدار اليومين القادمين لمعرفة موقف اللاعب من الدخول في قائمة مباراة سيراميكا أو استبعاده من المباراة لحين تعافيه من الإصابة.

واستقر الجهاز الفني للمقاصة على خوض تدريبه الأخير قبل مباراته ضد سيراميكا يوم السبت المقبل على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، استعدادا لمواجهة سيراميكا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري والمقرر إقامتها على استاد المقاولون العرب.

ويحصل فريق المقاصة على راحة سلبية أمس الأربعاء بعد الفوز على الجونة أمس الثلاثاء بهدف نظيف على أن يستأنف تدريباته اليوم الخميس.

ويتدرب فريق المقاصة على الملعب الرئيسي لاستاد الفيومي اليوم الخميس وبعد غد الجمعة قبل أن يخوض مرانه الرئيسي على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من الاستاد قبل خوض مباراة سيراميكا.