شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى البطولة الإفريقية الخامسة للشباب للكونغ فو بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو برئاسة شريف مصطفى، عن مشاركة مصر فى البطولة الإفريقية الخامسة للشباب للووشو كونغ فو ساندا التى تقام فى دولة الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 31 مايو الجاري.

وتشارك مصر ببعثة مكونة من 20 لاعب ولاعبة بواقع 12 لاعبا و8 لاعبات، ويترأس البعثة العقيد سعيد عبد المقصود و ياسر غلاب إدارى، والمدرب حسين فراج والمدرب خلاف عبد العال والحكام وليد مصطفى أبو هيسة وعصام سيد رشوان.

وقال شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصرى والإفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى للووشو كونغ فو، إن البطولة الإفريقية الخامسة تعد أول نشاط للاتحاد الإفريقى منذ ظهور فروس كورونا المستجد الأمر الذى أجبر العالم على عدم إقامة بطولات انتظرا لانتهاء تلك الجائحة وحفاظا على اللاعبين واللاعبات من الإصابة.

وتابع أن مشاركة مصر فى البطولة الإفريقية الخامسة للشباب للووشو كونغ فو هى الأولى منذ فترة غياب استمرت نحو 5 سنوات، متابعا أن الاتحاد يعود بقوة للمشاركة فى البطولات القارية والدولية والعربية من أجل استعادة مكانته السابقة فى الووشو كونغ فو.

وأشار شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصرى والإفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى للووشو كونغ فو، إلى أن الاتحاد قرر دخول اللاعبين فى معسكر مغلق داخل المركز الأولمبى وفى كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية حتى موعد سفر البعثة إلى الجزائر من أجل توفير كافة سبل التركيز للاعبين واللاعبات مع العمل على رفع مستواهم الفنى والبدنى حتى يتم الوصول بهم إلى معدل الجاهزية القصوى استعدادا لمنافسات البطولة الإفريقية الخامسة للشباب للووشو كونغ فو ساندا.

واختتم شريف مصطفى قائلا إن الاتحاد سوف يستقر على أسماء اللاعبين واللاعبات المشاركات فى البطولة الإفريقية الخامسة للشباب بعد انتهاء المعسكر المغلق الذى يضم 50 لاعب ولاعبة حيث سيتم اختيار من بينهم 20 لاعب ولاعبة فقط للمشاركة فى البطولة الإفريقية.