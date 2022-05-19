شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى و الزمالك فى نهائى كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك في إطار منافسات نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي تقام بالنيجر

نرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن المواجهة المرتقبة

س: متى تقام مباراة الاهلى و الزمالك في نهائي كأس الكؤوس؟ جتقام مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى الكؤوس الأفريقية لليد فى تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة فى لقاء يشهد منافسة مصرية خالصة خارج الديار .

س: من هو المدير الفني لكل فريق في نهائي كؤس افريقيا لليد ؟ جتشهد قمة نهائى بطولة أفريقيا للأندية ابطال الكؤوس لكرة اليد معركة أسبانية خالصة على أراضى النيجر على صعيد الإدارة الفنية بين دانييال جوردو المدير الفنى للأهلى و أوليفر روى المدير الفنى للزمالك .

س: ما هي الأوراق الرابحة في مباراة الأهلى و الزمالك الليلة ؟ ج يمتلك فريق النادى الأهلى أوراقا رابحة فى هذا اللقاء، أبرزهم إسلام حسن ومحمود نعمان المحترف الكوبى القطرى رفائيل كابوتيه والبرازيلى أكاسيو ماركيز، بينما يمتلك الزمالك أحمد الأحمر وأكرم يسرى ويحيى الدرع والحارس المخضرم كريم هنداوى.

س: ما تاريخ مواجهات الفريقين من قبل ؟

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جالتقى فريقا الأهلى والزمالك فى هذه المنافسة من قبل مرة واحد فى نسخة عام 1985 التى أقيمت فى بورسعيد وشهدت تتويج الفارس الأبيض باللقب

ويشهد تاريخ الفريقين فى هذه البطولة حصول الزمالك على اللقب 5 مرات من قبل أعوام 1985 و2009 و2010 و2011 و2016، بينما حصد الأهلى اللقب 4 مرات من قبل أعوام 2013 و2017 و2018 و2020.

س: كيف صعد الأهلى و الزمالك لنهائى كؤوس أفريقيا لكرة اليد ؟ جتأهل فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى النهائى بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى35/21 فى إطار نصف نهائى المنافسة ، بينما فاز الأهلى على بوسكو الإيفوارى 39 / 23 فى نفس الدور.