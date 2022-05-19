شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. محمد بركات يكشف نصيحة وائل جمعة فى تغطية مشاكل الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

محمد بركات نجم الأهلى السابق يروى كواليس مشاركته كظهير أيمن فى مبارياته مع الفريق الأحمر رغم أنه ليس مركزه الأساسى، مؤكدا: "بحب أقرا اللى حواليا وعشان تبقى ذكي مش من فراغ ولازم تعرف إمكانيات زمايلك، وكنت شايف إن وائل جمعة أى باك رايت يلعب جنبه هيبطله كورة لانه بيستلم هيتزنق يديك ببطن رجله تيجي فى وشك فى بطنك المهم تطلع من عنده".

وأكمل: "ولما بشوف غل ببص الناحية التانية واعمل إنى مش واخد لبالي وبدل ما يلبسني ألبسه وتعلمت من وائل جمعة أول ما لعبت باك رايت إن المركز جديد عليا خصوصا فى المواقف الدفاعية وكان فيه حاجات عايزة تعلمها".

وأشار: "تعلمت ده من وائل جمعة فى ماتش وكنا بنلاعب الاتحاد السكندرى والاتحاد فايق وجابوا فينا جونين وخلص 3 / 2 لينا وكنت قارى اللعبة وإحنا مش شايفين وابص ألاقى الدفاع بتاعنا طالع كله واحد معاه الكورة فى نص الملعب ويلعب الكورة لحد من هجوم الاتحاد ويروح انفراد بالكورة، واحنا كنا معميين فى المباراة دى، واللى يروح انفراد افتح سبرنت عليه والبس فى الليلة واتكررت تانى ويبان انى انا اللى مغطى الجونين وانا السبب فيهم وانا لسه بتعلم فى مركز الباك رايت والوقفات فى المركز الجديد عليا".

وأضاف: "كنت بتكلم مع وائل جمعة واقوله احنا وحشين مش سببي قالي بقولك ايه متتكلمش معايا قالي اعمل الصح قالي والصح اسيبه يجيب جون، وقال في الحالة اللى زينا كده اطلع وارفع إيدك لحكم الراية، والله من يومها ما بقيت اجري على حد ابص على جمعة رافع ايده ارفع ايدي واقف وتعلمت منه وعرفت القصة".