تعرف على برنامج «رجال يد الأهلي» قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس الكؤوس

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، اليوم الخميس نهائي كأس الكؤوس الإفريقية أمام فريق الزمالك في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على صالة الجنرال سيني كونتشي بالنيجر.

ويتناول لاعبو الأهلي وجبة الإفطار في العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، ويعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة؛ لمراجعة التعليمات الأخيرة قبل المباراة المرتقبة، وفي الواحدة ظهرا يتناول اللاعبون الغداء. ومن المقرر أن تتحرك حافلة الفريق في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، إلى صالة الجنرال سيني كونتشي التي تستضيف مباراة الفريق مع الزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية.

يخوض فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، مباراة مهمة، اليوم الخميس، عندما يواجه فريق الزمالك على لقب كأس الكؤوس الإفريقية، في المباراة المقرر إقامتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على صالة الجنرال سيني كونتشي.

ويعقد دانيال جوردو المدير الفني لـ«رجال يد الأهلي» محاضرة للاعبين قبل انطلاق عملية الإحماء لشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية التي سوف يتم تطبيقها خلال اللقاء.

وحسم «رجال يد الأهلي» التأهل إلى النهائي بعد الفوز على بوسكو الإيفواري بنتيجة 39-23، وفي ربع النهائي فاز على نيامي بطل النيجر بنتيجة 44-18، حيث تصدر الفريق المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد التفوق على فرق كيركوس الإثيوبي بنتيجة 48-19 في الجولة الأولى، ثم الفوز على فريق دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 36-17 في الجولة الثانية، واختتم الدور الأول بفوزه على فريق فاب الكاميروني بنتيجة 38-20، ليحقق العلامة الكاملة.