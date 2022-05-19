اخبار الرياضه

مرتضى منصور: فعلنا مثل الأهلى فى تغيير الملعب فلا داعى للسخرية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: فعلنا مثل الأهلى فى تغيير الملعب فلا داعى للسخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

 كشف  مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن مباراة الفريق القادمة ستقام  في ملعب الدفاع الجوى ، بعد تصديق الجهات المعنية على خوض المباراة بملعب الدفاع الجوى .

 

وقال منصور في تصريحاته ، أن اللاعبين أخبروه أنهم سيتلقون هزيمة قبل بدء المباراة ، قائلا :" اللاعيبة بتقولى لما بندخل الاستاد ده مهزومين من قبل ما نبدأ " .

 

وأضاف رئيس الزمالك أن هناك شيء غريب، فالكرة تكون داخل منطقة الجزاء و لا تدخل المرمى ، ومن قبلها كرة عمر السعيد في مباراة انبى ، فسبق و فاز الزمالك على إنبى و المصرى و الاتحاد السكندرى على أرضهم ، لماذا يتم السخرية من أن ستاد القاهرة نحس على الفريق!

 

وأشار مرتضى منصور أن الأهلى سبق و طلب نقل مبارياته من ملعب بتروسبورت بسبب النحس في عام 2015 ، و كذلك جوزيه طالب لاعبى الأحمر منذ سنوات بذبح عجل لفك النحس أيضا ، فلا داعى للسخرية من الزمالك الان .

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا