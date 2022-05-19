شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: فعلنا مثل الأهلى فى تغيير الملعب فلا داعى للسخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن مباراة الفريق القادمة ستقام في ملعب الدفاع الجوى ، بعد تصديق الجهات المعنية على خوض المباراة بملعب الدفاع الجوى .

وقال منصور في تصريحاته ، أن اللاعبين أخبروه أنهم سيتلقون هزيمة قبل بدء المباراة ، قائلا :" اللاعيبة بتقولى لما بندخل الاستاد ده مهزومين من قبل ما نبدأ " .

وأضاف رئيس الزمالك أن هناك شيء غريب، فالكرة تكون داخل منطقة الجزاء و لا تدخل المرمى ، ومن قبلها كرة عمر السعيد في مباراة انبى ، فسبق و فاز الزمالك على إنبى و المصرى و الاتحاد السكندرى على أرضهم ، لماذا يتم السخرية من أن ستاد القاهرة نحس على الفريق!

وأشار مرتضى منصور أن الأهلى سبق و طلب نقل مبارياته من ملعب بتروسبورت بسبب النحس في عام 2015 ، و كذلك جوزيه طالب لاعبى الأحمر منذ سنوات بذبح عجل لفك النحس أيضا ، فلا داعى للسخرية من الزمالك الان .