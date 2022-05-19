شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تغليظ العقوبات فى لائحة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو إدارة نادى الزمالك، تغليظ العقوبات على اللاعبين والجهاز الفنى فى لائحة الموسم الجديد خوفا من تكرار ما يحدث هذا الموسم فى الموسم المقبل من نتائج الفريق فى الوقت الحالي.

وقرر مجلس إدارة الزمالك إيقاف مستحقات جميع اللاعبين بسبب تراجع النتائج بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الـ19 للدورى، ليلحق بالفريق الأبيض الهزيمة الثانية على التوالى، بعد الخسارة الجولة الماضية أمام إنبى.

رحبت إدارة نادى الزمالك برحيل بعض لاعبى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما أبدى أكثر من لاعب رغبته فى الرحيل بخلاف المستوى الضعيف الذى يقدمه لاعبو الفريق خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر داخل إدارة النادى أنه سيتم الموافقة على العروض القوية التى تصل الزمالك لاحتراف بعض لاعبيه سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، مع التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين لبناء فريق قوى الموسم المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم الاثنين المقبل فى نصف نهائى كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021، وهى المباراة التى سيدخلها الزمالك ولا سبيل أمامه سوى الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية.

ويشهد لقاء الزمالك وأسوان المقبل فى نصف نهائى كأس مصر عودة لاعبين مؤثرين لصفوف الفريق وذلك بعد غيابهم عن لقاء طلائع الجيش الأخير، حيث سيعود شيكابالا بعد تعافيه من الإصابة التى أبعدته عن مباريات الزمالك الأخيرة، بينما سيعود طارق حامد بعد انتهاء عقوبة إيقافه لمباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء وهو ما سيجعل صفوف الزمالك مكتملة فى موقعة أسوان المقبلة.