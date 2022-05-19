شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أبو جبل بيسيب الجون ويتنطط لوحده.. وعلى الجمهور المساندة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن هناك من يتربصون بالزمالك، ويتمنون هزيمة مختلف الفرق في البطولات، لتوجيه النقد لمجلس الإدارة.

وأضاف منصور أن هناك شيئا غريبا يحدث في المباريات، فنرى أبو جبل حارس الفريق يترك المرمى و"يتنطط" بمفرده قائلا: "أبو جبل بيسيب الجون و يتنطط لوحده، فأبعد عننا يا هانى يا زادة، لأننا عارفين أنك بتروح شبراخيت".

ووجه منصور رسالة إلى جماهير الزمالك أن لا يوجهون السباب إلى اللاعبين، بعد الهزيمة أو التعادل، فلابد من منحهم الثقة مرة أخرى، وإذا كان تواجد الجماهير في المباريات عبئا على اللاعبين ويسبب توترهم، فلا داعى لذلك حتى تعود الثقة في أنفسهم .

وعن القضايا التي تم الحكم فيها لصالحه بالبراءة قال رئيس الزمالك :" مش بخاف من السجن ، فالقضاء أنصفنى أكثر من مرة ، إذن هناك شيء خطأ "