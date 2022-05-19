شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى و الزمالك مع إيبوكا ومحمود جاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف أبو الغيط عضو مجلس إدارة نادى انبى و المتحدث الرسمي للنادى إن جون إيبوكا لاعب الفريق أو النادى لم يتلقيا أي عروض رسمية بشأن اللاعب حتى الان سواء من داخل مصر او خارجها ، وما يتردد عن وصول مفاوضات من جانب الأهلى أو الزمالك او الخليج و أوروبا لا أساس لها من الصحة .

واضاف شريف في تصريحات لبرنامج مع شوبير على راديو أون سبورت أن اللاعب عقده مازال يتبقى فيه موسم و نصف ، و هناك نية لدى الإدارة لزيادة مدة عقد اللاعب .

وعن وجود نية لدى الإدارة في بيع اللاعب من عدمه قال عضو مجلس انبى أن موافقة حلمى طولان على بيع اللاعب حال وجود بديل له ، بالإضافة إلى لجنة التسويق و مدى ملائمة العرض للنادى ، فلن نتردد في ذلك ، ولكن حلمى طولان صاحب القرار الفني النهائي .

وأشار شريف أبو الغيط أن عقد جون إيبوكا لا يوجد به شروط جزائية ، و الأندية التي ترغب في ضم اللاعب تتفاوض مع إيبوكا ولا تتفاوض مع النادى ، وفيما يخص محمود جاد فلم يصل عروض رسمية بشأنه أيضا .