شكرا لقرائتكم خبر عن الجابونى إيفونا يدعم مؤمن زكريا بنشر صورته في الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهاجم الجابونى ماليك إيفونا لاعب الأهلى السابق، على تدعيم نجم النادى الاهلى مؤمن زكريا بنشر صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" مكتفيا بتعليق: "MO8".

وكان الجابونى ماليك إيفونا مهاجم النادى الأهلى السابق، صالح جماهير الأهلى بعدما نشر دعمه لفريق الوداد المغربى قبل المواجهة النارية بينهما يوم 30 مايو الجارى في نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وكتب إيفونا عبر حسابه على موقع "تويتر": "احترم كلا الناديين الأهلي والوداد، لقد لعبت لكلا الناديين وأتمنى لهما التوفيق.. يعرف جمهور الأهلي كم أقدرهم وما فعلوه من أجلي في مصر.. لا تشك أبدًا في حبي لك شكرًا".

وكان ماليك إيفونا نشر صورة له بقميص الوداد معلقا عليها: "ديما وداد"، الأمر الذى جعل جماهير الأهلى تهاجم اللاعب، قبل أن ينشر صورة له بقميص الأهلى معلقا عليها: "الأهلي للأبد.. أحبك ونتمنى لك التوفيق".

ويلعب الأهلي مع الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري في نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريخه.