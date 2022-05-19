شكرا لقرائتكم خبر عن حصص تدريبية مكثفة لمهاجمى الزمالك لعلاج العقم التهديفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك، فقرات تدريبية مكثفة لمهاجمى الفريق من أجل علاج العقم التهديفى الذى يعانى منه الفريق في الفترة الماضية في بطولة الدورى.

وفشل نادى الزمالك في تسجيل أي هدف خلال المباراتين الماضيتين أمام إنبى التي سقط فيه الزمالك بهدفين نظيفين، وأمام طلائع الجيش بهدف نظيف، ليفقد الفريق 6 نقاط غالية في صراع الحفاظ على اللقب.

ويسعى فيريرا إلى استعادة مهاجمي الزمالك لحاسة التهديف وتسجيل الأهداف، خاصة عمر السعيد والتونسى سيف الجزيرى، حيث سجل عمر السعيد 5 أهداف في 22 مباراة هذا الموسم، في حين سجل سيف الجزيرى هدفين خلال 23 مباراة هذا الموسم، وهى الأرقام التي تؤكد معاناة الثنائى من العقم التهديفى.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2021، وهي المباراة التي سيدخلها الزمالك ولا سبيل أمامه سوى الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية.

ويشهد لقاء الزمالك وأسوان المقبل في نصف نهائي كأس مصر عودة لاعبين مؤثرين لصفوف الفريق وذلك بعد غيابهم عن لقاء طلائع الجيش الأخير، حيث سيعود شيكابالا بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباريات الزمالك الأخيرة، بينما سيعود طارق حامد بعد انتهاء عقوبة إيقافه لمباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء وهو ما سيجعل صفوف الزمالك مكتملة في موقعة أسوان المقبلة.