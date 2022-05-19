شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. محمد عفيفى لاعب الطائرة: كان حلمى أكون طيار وبحب عمرو دياب ومنير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب محمد عفيفى لاعب الكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر ومشاهدة الأفلام.

بتدخل المطبخ؟

أحيانا.

إيه الأكلة التى تتميز فيها؟

مفيش أكلة معينة، حاجات بسيطة.

من نجمك المفضل؟

الزعيم عادل إمام ومحمد صبحى.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب ومحمد منير.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟

طيار.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

مفيش حد كنت أتمنى أكون زيه.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال والفورمال كل مكان وله ملابسه.