شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يظهر في الأهلي بعد غياب 5 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر المغربي بدر بانون مدافع الأهلي في تدريبات فريقه المقامة على ملعب التتش صباح اليوم الخميس، بعد العودة من بلاده لاستكمال برنامجه التأهيلي وبدء المشاركة في تدريباته فريقه بالتدريج استعدادا للعودة والمشاركة في المباريات.

ويغيب بدر بانون عن الأهلي منذ ديسمبر الماضي بسبب شكواه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا وتحذير الأطباء له بعدم ممارسة كرة القدم لفترة خمسة شهور، قبل أن يتماثل اللاعب للشفاء ويصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي.

استقر الجهاز الطبى للنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة على خضوع المغربى بدر بانون لفحوصات طبية جديدة، للتعرف على مستجدات حالة اللاعب، لاسيما بعد السماح له بأداء تمرين العجلة تمهيداً لخوضه التدريبات بشكل تدريجى خلال المرحلة المقبلة.

وسيظهر بدر بانون فى تدريب الأهلي استعدادا للمرحلة المقبلة، ومن المقرر أن يخضع لتدريبات تأهيلية على هامش المران، حتى يشارك مرة أخرى في المران الجماعي.

كما سيختبر الجهاز الطبي بالأهلي قدرة بانون على تحمل الجهد من خلال مشاركته بشكل تدريجي في التدريبات.