شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تدريبات استشفائية للمشاركين بمباراة البنك وجلسة فى الجيم لـ"بانون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى فريق الأهلي مرانه صباح اليوم على استاد التتش؛ استعدادا لمباراة ‏انبي المقرر لها يوم السبت المقبل والمؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏



وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة البنك الأهلي جلسات استشفائية؛ للتخلص من ‏الإجهاد العضلي، فيما أجرى الجهاز الفني تدريبات كرة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة ‏أمس.‏



وخاض عمرو السولية تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بالجري حول ‏الملعب وأداء تدريبات خفيفة بالكرة وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي الذي يقوم ‏بتنفيذه لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.‏



وأدى أليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق جلسات في «الجيم» ضمن البرنامج الخاص بهما ‏للتعافي من الإصابة.‏



وشهد مران الأهلي اليوم ظهور بدر بانون لاعب الفريق في استاد التتش بعد عودته من ‏المغرب، حيث أدى جلسة في «الجيم» ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه لتجهيزه للمشاركة في ‏التدريبات الجماعية.‏



يذكر أن بدر بانون خضع لبرنامج علاجي في المغرب تحت إشراف طبيب منتخب بلاده وبالتنسيق مع ‏الجهاز الطبي بالأهلي، للتعافي من مضاعفات فيروس كورونا.‏

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي، قد أكد أن «بانون» تعافي تماما من الالتهابات التي ‏اشتكى منها بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، وأن اللاعب خضع لفحص دائم على القلب ‏لمدة ثلاثة أيام في المغرب وجاءت النتيجة إيجابية، مشيرا إلى أن اللاعب خضع لتدريبات بدنية متدرجة أثناء وجوده ‏في المغرب.

وبعد عودته إلى مصر قام اللاعب بأداء بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه ‏قبل المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة.‏

وتعادل الأهلي بدون أهداف مع البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب ‏المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز، فيما يلتقي بعد ‏غدٍ السبت مع انبي.‏