شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تدريبات استشفائية للمشاركين بمباراة البنك وجلسة فى الجيم لـ"بانون" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى فريق الأهلي مرانه صباح اليوم على استاد التتش؛ استعدادا لمباراة انبي المقرر لها يوم السبت المقبل والمؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في بطولة الدوري الممتاز.
وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة البنك الأهلي جلسات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أجرى الجهاز الفني تدريبات كرة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أمس.
وخاض عمرو السولية تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بالجري حول الملعب وأداء تدريبات خفيفة بالكرة وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وأدى أليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق جلسات في «الجيم» ضمن البرنامج الخاص بهما للتعافي من الإصابة.
وشهد مران الأهلي اليوم ظهور بدر بانون لاعب الفريق في استاد التتش بعد عودته من المغرب، حيث أدى جلسة في «الجيم» ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
يذكر أن بدر بانون خضع لبرنامج علاجي في المغرب تحت إشراف طبيب منتخب بلاده وبالتنسيق مع الجهاز الطبي بالأهلي، للتعافي من مضاعفات فيروس كورونا.
وكان الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي، قد أكد أن «بانون» تعافي تماما من الالتهابات التي اشتكى منها بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، وأن اللاعب خضع لفحص دائم على القلب لمدة ثلاثة أيام في المغرب وجاءت النتيجة إيجابية، مشيرا إلى أن اللاعب خضع لتدريبات بدنية متدرجة أثناء وجوده في المغرب.
وبعد عودته إلى مصر قام اللاعب بأداء بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه قبل المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة.
وتعادل الأهلي بدون أهداف مع البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز، فيما يلتقي بعد غدٍ السبت مع انبي.