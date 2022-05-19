شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سيدات طائرة الأهلي تصل تونس للمشاركة فى بطولة إفريقيا للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي اليوم الخميس إلى مطار «تونس قرطاج» في تمام الحادية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي لتونس، الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية.

وتضم بعثة الفريق في تونس ١٤ لاعبة، وهن: شروق فؤاد، وسهيلة وفيق، ونهلة سامح، وزينة العليمي، ودعاء الغباشي، وسارة أمين، والأوكرانية بوجدانا، ومريم مصطفى، وندى وليد، وآية الشامي، ومايا ممدوح، وفريدة عسقلاني، ومريم متولي، ومي غزال.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من المدير الفني حمدي الصافي، وياسر صلاح المدرب العام، وأيمن فؤاد عبد السلام المدرب المساعد، ورانيا عبد العزيز مدرب الأحمال، وإيهاب حسن المدير الإداري، وأشرف عباس الإداري، وهدير وحيد طبيب الفريق، ومي محمود المحلل التقني، ومنى مراد إخصائي التدليك.