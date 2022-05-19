شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق الرابحة لـ الأهلى والزمالك فى قمة الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير كرة اليد المصرية المواجهة المنتظة بين فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره الزمالك، المحدد لها السابعة مساء اليوم الخميس، فى إطار نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة فى النيجر.

ويمتلك فريق النادى الأهلى أوراقا رابحة فى هذا اللقاء، أبرزهم إسلام حسن ومحمود نعمان المحترف الكوبى القطرى رفائيل كابوتيه والبرازيلى أكاسيو ماركيز، بينما يمتلك الزمالك أحمد الأحمر وأكرم يسرى ويحيى الدرع والحارس المخضرم كريم هنداوى.

تأهل فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى النهائى فى هذه النسخة بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى 35 / 21 فى إطار نصف نهائى المنافسة، بينما فاز الأهلى على بوسكو الإيفوارى 39 / 23 فى نفس الدور.

تأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوزعلى نيامى بطل النيجر بنتيجة 44 / 18، وتأهل فريق يد الزمالك لنصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 54 / 31 .

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته أمام كيروكس الإثيوبى وبوسكو الإيفوارى، قبل الفوز على فاب الكاميرونى فى ختام الدور الأول.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز على فلاورز البنينى ونيامى بطل النيجر قبل الفوز على كانو بيلارز فى ختام الدور الأول.

وتوج "رجال يد الأهلى" ببطولة السوبر الأفريقى وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بعد الفوز الذى حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت الأحد قبل الماضى على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.

تتكون القائمة الأفريقية ليد الزمالك فى البطولة من قائد الفريق أحمد الأحمر، حراسة المرمي: كريم هنداوي – محمود خليل فلفل – هشام باسم السبكى ، و جناح أيسر: عمر الوكيل بكار – احمد مؤمن دودو – مازن رضا. وفى الظهير أيسر: يحيي الدرع – علي هشام – حسن قداح وفى صانع ألعاب : محمد علاء لوكا – محمد البسيوني مودي – سيف الدرع و فى جناح أيمن: أكرم يسري – حازم ممدوح ظهير أيمن: احمد حسام مصطفي بشير الدائرة: محمد رمضان هتلر – شادي خليل – محمد طارق.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة كأس الكؤوس كلا من، السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد "كاستيلو" - أحمد هشام "سيسا" - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان- إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.