مصري وحيد في اختيارات فيفا لحكام مونديال قطر 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، اختيار المصري محمود أبو الرجال حكمًا مساعدًا في مونديال قطر 2022.

وسيكون أبو الرجال المصري الوحيد بين 129 حكمًا، حيث تم اختياره حكمًا مساعدًا.

واختار فيفا عدة حكام عرب من أبرزهم الجزائري مصطفى غربال ليكون حكم ساحة، في المقابل سيتواجد المغربي رضوان جيد كحكم فار.

وتواجد في القائمة عدد من الحكام الأفارقة يأتي من أبرزهم الجامبي باكاري جاساما والزامبي جاني سيكازوي.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في 21 نوفمبر المقبل وحتى 18 ديسمبر.