الخليج 365 يكشف سبب غياب موسيماني عن مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن سبب غياب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، خلال تدريبات صباح اليوم الخميس.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" الخميس، إن سبب الغياب يأتي لتعرض موسيماني لـ"ميكروب" شديد في معدته تعرض لها أثناء تواجد الفريق في الجزائر.

وأضاف المصدر، أن موسيماني تحامل على نفسه حيث قاد المران الختامي قبل مباراة البنك الأهلي، ثم تواجد في مباراة الأمس لإدارة اللقاء رغم حاجته للراحة.

ومن المقرر أن يقود موسيماني تدريبات غدٍ الجمعة، في ظل الاستعدادات لمباراة إنبي، والمقرر لها مساء السبت المقبل ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ15 بمسابقة دوري We المصري.

وكان الأهلي فشل مساء أمس الأربعاء في تحقيق الانتصار للمباراة الرابعة على التوالي بعد الخروج بنتيجة التعادل السلبي مع البنك الأهلي.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في الترتيب الثالث برصيد 34 نقطة بفارق سبع نقاط عن الزمالك متصدر المسابقة، إلا أن الفريق الأحمر لعب 15 مباراة.