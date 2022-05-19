هل حدث سوء فهم لـ "تحديث نص" بروتوكول الفار في إلغاء هدف الأهلي؟ (مستندات)

محمد اسماعيل - القاهرة - أرجع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة إلغاء هدف الأهلي في شباك البنك الأهلي إلى تحديثات جديدة في بروتوكول الفار .

وألغى أمين عمر الهدف الذي سجله محمود وحيد في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعد عدم تثبيت الكرة من رامي ربيعة أثناء لعبه الكرة الثابته قبل الهدف مباشرة.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "هدف الأهلي في البنك الأهلي غير صحيح مليون في المية حتى من دون الاستعانة بتقنية الفيديو والقانون يقول أن الكرة الحرة يجب أن تكون ثابتة عند لعبها".

وقال مصدر من طاقم الحكام ليلا كورة إن سبب إلغاء الهدف هو التحديث الخاص ببروتوكول الفار والذي تم تدريب الحكام عليه في بداية العام الجاري.

ووفقاً لتحديث مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) على بروتوكول الفار فإن التحديث خاص بإزالة فقرة عبارة (لكن ليس القرار الذي سيتخذ ) وليس إضافة حالات جديدة في تدخل الفار حيث تم تفسير هذا التحديث دون الإشارة لوجود تعديل.

ووفقاً لبروتوكول الفار المنشور على الموقع الرسمي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن تعريف الخطأ الوضح الظاهر :



ولكن هنا نصر بروتوكول الفار يتحدث صراحة عن قانونية بتغيير الاستئناف ( للركلات الركنية, ورميات التماس .. إلخ) طالما تم استئناف اللعب وقال أنه لا يمكن مراجعتها .

ويرى عصام عبد الفتاح أن حالة تنفيذ الركلة الحرة الثابتة من الحالات التي لا تندرج تحت تغيير استئناف اللعب حيث تقتصر الأخيرة على الحالات التي احتسبت بالفعل ولا يحق للفار التدخل لتصحيحها معتبراً أن التدخل لتصحيح تنفيذ المخالفة تطبيق لروح البروتوكول والقانون.