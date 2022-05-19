بلدية سارسيل تدشن استاد "رياض محرز" تقديرا للنجم الجزائري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

دشن مسؤولو ضاحية سارسيل في العاصمة الفرنسية باريس، ملعبا جديدا يحمل اسم النجم الجزائري رياض محرز وذلك تخليدا لاسم جناح مانشستر سيتي حامل لقب ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.



ونشر رياض محرز، الأربعاء، عبر خاصية "ستوري" بحسابه على "إنستغرام"، تأكيد ذلك عبر لافتة تدشين الملعب، تحمل اسمه، وفي التفاتة تحت إشراف رئيس بلدية سارسيل، باتريك حداد.

وكثيرا ما عبر مسؤولو بلدية سارسيل عن فخرهم بالمكانة والإنجازات الرياضية التي حققها محرز، لكونه يعتبر من مواليد تلك الضاحية الباريسية، وظهر لأول مرة كلاعب مع نادي سارسيل قبل أن يشق طريقه نحو النجومية عبر أندية مغمورة هناك، ثم لوهافر الفرنسي وليستر سيتي الإنجليزي، وحاليا مانشستر سيتي.

وتوج الجزائري محرز بلقب الدوري الإنجليزي مع السيتي وليستر سيتي وكأس الأمم الإفريقية 2019 مع المنتخب الجزائري في مسيرة طويلة مليئة بالألقاب.

لكن سيتعين على قائد فريق الخضر العودة إلى شمال غرب إنجلترا، حيث يلعب مع فريقه مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من البريميرليغ أمام أستون فيلا من أجل حسم اللقب يوم السبت المقبل.