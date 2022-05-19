تفاصيل مثيرة في عرض باريس سان جيرمان لمبابي.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير إعلامي إسباني، عن تفاصيل جديدة متعلقة بعرض باريس سان جيرمان للنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده هذا الصيف.



ووفقا للمعلومات الواردة من البرنامج الإسباني "El Chiringuito TV"، فإن العرض يتضمن اختياره للمدرب الجديد بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وأضاف المصدر أن باريس سان جيرمان منح مبابي حق اختيار اللاعبين الذين يريد التعاقد معهم، فضلا عن العرض المالي الموجود على الطاولة.

وأبدى باريس سان جيرمان إستعداده لمنح مبابي راتب قدره 50 مليون يورو سنويا، ومكافأة توقيع قيمتها 100 مليون يورو، ونسبة 100% من حقوق صورته.

وأوضح البرنامج أنه لا أحد في غرفة تبديل ملابس سان جيرمان، يعرف قرار كيليان مبابي حتى الآن.

وكان اللاعب الفرنسي كشف مؤخرا أنه سيحسم قراره النهائي بشأن مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة.