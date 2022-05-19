أول تعليق من رئيس لجنة الحكام حول إلغاء هدف الأهلي أمام البنك الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن إلغاء هدف الأهلي في مباراة البنك الأهلي يعتبر صحيحاً وفقاً لروح البروتوكول.

ولغى أمين عمر الهدف الذي سجله محمود وحيد في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعد عدم تثبيت الكرة من رامي ربيعة أثناء لعبه الكرة الثابته قبل الهدف مباشرة.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "هدف الأهلي في البنك الأهلي غير صحيح مليون في المية حتى من دون الاستعانة بتقنية الفيديو".

وأضاف: "القانون يقول أن الكرة الحرة يجب أن تكون ثابتة عند لعبها".

وواصل: "زي ما موجود في حاجة اسمها روح القانون فيه حاجة اسمها روح البروتوكول.. كابتن أحمد الشناوي بيتكلم عن الإجراءات لكن مش بيتكلم عن روح البروتوكول، روح البروتوكول تقول أن تقنية الفيديو يمكنها مراجعة اللعبة".

تابع: "إذا تم احتساب الهدف للأهلي، كان الجميع سيتحدث عن هذا الأمر وكان كابتن أحمد الشناوي سيقول أن الهدف غير صحيح".

واختتم عبد الفتاح: "تصرف أمين عمر وحكم تقنية الفيديو صحيح وفقاً لروح البروتوكول".