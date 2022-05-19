شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الزمالك .. ننشر جدول مباريات ربع نهائى البطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشارك فريق كرة السلة بنادى الزمالك في منافسات ربع نهائي البطولة الأفريقية لكرة السلة رجال، والتي تقام في رواندا في الفترة من 21 إلى 28 مايو الجارى .

وحصل الخليج 365 على جدول مباريات نهائيات البطولة بدءا من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية .

وغادرت بعثة سلة الزمالك إلى رواندا أول أمس الثلاثاء ببعثة تضم كلا من أحمد عزب، وعمر هشام ، أحمد ياسر، أنس أسامة، مصطفى كيجو، إسلام سالم، مهاب ياسر، بالإضافة إلى إدجار سوسا، وستروبرى، إيك ديوجو، وماكينى بجانب خادم رسول لاعب أكاديمية nba.

ووفقا للجدول فجاء كالتالى ..

الأحد 21 مايو بترو دى لواندا وسلا المغربى

كيب تاون والمنستيرى التونسى

الاثنين 22 مايو فاب الكاميرونى وار اى جى الرواندى .

الزمالك و سلاك الغينى

وحال فوز الزمالك يصعد لنصف النهائي على أن يلتقى مع الفائز من مباراة كيب تاون و المنستيرى التونسى يوم 25 من الشهرالجارى .