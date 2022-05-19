شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يقترب من المشاركة مع الأهلى أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي من اللحاق بمباراة فريقه ضد إنبي يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدوري، بعدما غاب عن فريقه في مبارياته الأخيرة ضد وفاق سطيف الجزائري ببطولة دوري أبطال إفريقيا ومباراة البنك الأهلي بالدوري المصري.

ويعاني عمرو السولية من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، تعرض لها فى مباراة طلائع الجيش بالدورى، التى أقيمت يوم 27 أبريل الماضى، وانتهت بالتعادل السلبى ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدورى الممتاز. وقطع السولية شوطا كبيرا في برنامج التأهيل،

وغاب السولية عن مباراتى الأهلى أمام وفاق سطيف الجزائرى بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا اللتين انتهتا بالفوز برباعية نظيفة فى لقاء الذهاب بالقاهرة والتعادل بهدفين لملثهما فى لقاء العودة بالجزائر.

كما غاب السولية عن مباراة الأهلى وطلائع سيراميكا بالدورى التى سبقت مباراتى وفاق سطيف.

ومن المقرر أن يتحدد موقف السولية من مباراة البنك الأهلى خلال مران الفريق، اليوم، وإن كانت الدلائل تُشير إلى صعوبة مشاركة اللاعب فى المباراة بشكل كبير.