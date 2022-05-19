شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عامر وزياد السيسي يشاركان في الجائزة الكبري لسلاح السيف بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الثنائي المصري محمد عامر المصنف العاشر عالميًا وزياد السيسي المصنف ال 19عالميًا ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف رجال، والتي تستضيفها مدينة بادوفا بإيطاليا في الفترة من 20 حتى 22 مايو الجاري.

وقرر الاتحاد الإيطالي بدء البطولة بمنافسات السيدات غدا الجمعة 20 مايو، يليها في اليوم الثاني منافسات الرجال، وفي اليوم الثالث والأخير تنطلق منافسات الرجال والسيدات بداية من دور ال 64 الرئيسي وحتى المباراة النهائية ومراسم التتويج.

ويستهل عامر والسيسي مشوارهم في البطولة من دور ال 64 الرئيسي، وذلك بسبب تواجدهم ضمن قائمة أفضل 16 لاعب بالتصنيف الخاص بالبطولة.

وعلي صعيد آخر يستعد الاتحاد المصري للسلاح لاستضافة بطولة العالم للسلاح 2022 في مصر خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 23 من الشهر نفسه في استاد القاهرة الدولي ستكون تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويعد استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح هو تحدي جديد للاتحاد بعد نجاحه الكبير في استضافة العديد من البطولات الدولية خلال الفترة الأخيرة وكان آخرهم بطولتي كأس العالم والجائزة الكبرى للسلاح التى نظمها الاتحاد المصري في فبراير وإبريل الماضيين.