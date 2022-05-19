شكرا لقرائتكم خبر عن الهدف الملغى فى مباراة الأهلى والبنك يحدث انقساما بين خبراء التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار قرار حكم غرفة الفار محمد سلامة فى مباراة الأهلى والبنك الأهلى التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر الدورى، بإلغاء هدف للأهلى بداعى عدم قيام رامى ربيعة لاعب الأهلى بتثبيت الكرة التى نتج عنها الهدف، آراء خبراء التحكيم بين صحة الهدف وبين صحة قرار حكم الفار.

جريشة والبلتاجى يؤكدان عدم صحة هدف الأهلى

اتفق رضا البلتاجى وجهاد جريشة مع قرار الحكم، حيث أكد رضا البلتاجى، الحكم الدولى الأسبق، صحة قرار أمين عمر، حكم مباراة البنك الأهلى والأهلى، بعدم احتساب هدف للأخير عن طريق محمود وحيد.

وقال البلتاجى فى تصريحات تليفزيونية: "قرار الحكم صحيح لكن كنت أؤيد احتساب هدف الأهلى الملغى وذلك استنادا على (روح القانون)".

وتابع: "هناك 4 حالات يراجع الحكم فيها تقنية الفيديو منها مراجعة الهدف، وقرار الحكم بعدم احتساب الهدف قرار صحيح".

وواصل: "وفقا لنص القانون فيجب أن تكون الكرة ثابتة فى مكان حدوث المخالفة وهو السبب فى صحة قرار الحكم بإلغاء الهدف".

وفشل الأهلى فى تحقيق الانتصار للمباراة الرابعة على التوالى بالتعادل السلبى أمام البنك الأهلى دون أهداف فى المباراة التى جرت مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من عمر المسابقة.

وأكد الحكم الدولى جهاد جريشة أن قرار إلغاء هدف محمود وحيد لاعب فريق الأهلى صحيح بنسبة 100%، وأوضح فى تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "تدخل الفار كان صحيحا والكرة من بدايتها تم لعبها بدون تثبيتها"، متابعا "ضربة الجزاء الأخيرة للأهلى فى الدقيقة 93 غير موجودة وقرار الحكم صحيح". الغندور والشناوى وعثمان يقران بصحة الهدف الغندور والشناوى وعثمان يقران بصحة الهدف

فيما اختلف جمال الغندور وأحمد الشناوى مع القرار، وأكد الغندور، رئيس لجنة الحكام الأسبق، أن هدف فريق الأهلى فى مرمى نظيره البنك الأهلى صحيح، مشيرًا إلى أنه ما كان يجب على الفار التدخل فى لقطة الهدف.

وتابع الحكم الدولي السابق خلال تصريحات تليفزيونية: "يجوز إعادة تنفيذ الكرة حال اكتشافها من قبل الحكم بعد لحظة من لعبها، لكن تدخل الفار فى هذه اللقطة ليس قانونيًا ويندرج تحت بند الخطأ فى الإجراءات".

وأكمل الغندور: "لقطة هدف الأهلى شابها حالة من اللبس بين حكم الساحة وكذلك غرفة الفار، لذلك هدف الأهلى فى مرمى البنك الأهلى صحيح".

وأوضح الغندور: "إلغاء الهدف ليس خطأ فى تنفيذ القانون وإنما فى الإجراءات لذلك يبقى الوضع على ما هو عليه، ولن يتم احتساب المباراة لصالح الأهلى".

وقال الخبير التحكيمى أحمد الشناوى إن الهدف الذى أحرزه محمود وحيد لاعب الأهلى فى شباك البنك الأهلى وألغاه الحكم صحيح، مؤكدا أنه كان يتوجب على الحكم إلغاء اللعبة من البداية قبل أن تستكمل.

وأضاف الشناوى خلال تحليله لمباراة الأهلى والبنك الأهلى على قناة "أون تايم سبورتس": "هدف الأهلى فى شباك البنك الأهلى صحيح، وحكم الفار ليس من حقه التدخل فى اللعبة".

وأكد الحكم الدولى سمير عثمان أن هدف الأهلى الملغى فى مرمى البنك الأهلى هدف سليم تم إلغاؤه بالخطأ.