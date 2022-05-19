شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يبحث عن بديل ليوسف أوباما قبل مواجهة أسوان فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك عن بديل ليوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك فى مباراة الأبيض المقبلة أمام أسوان المقرر لها الاثنين المقبل فى نصف نهائى كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021.

وابتعد يوسف أوباما عن مستواه خلال المباريات الماضية للزمالك، الأمر الذى جعل فيريرا يدرس إبعاده عن التشكيل الأساسى لحين استعادة مستواه والبحث عن بديل له فى صناعة اللعب، ويفكر فى الدفع بشيكابالا العائد من الإصابة التى أبعدته عن مباريات الزمالك الأخيرة، أو اللعب بأحمد سيد زيزو فى هذا المركز.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم الاثنين المقبل فى نصف نهائى كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021، وهى المباراة التى سيدخلها الزمالك ولا سبيل أمامه سوى الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية.

ويشهد لقاء الزمالك وأسوان المقبل فى نصف نهائى كأس مصر عودة لاعبين مؤثرين لصفوف الفريق بعد غيابهما عن لقاء طلائع الجيش الأخير، حيث سيعود شيكابالا بعد تعافيه من الإصابة، بينما سيعود طارق حامد بعد انتهاء عقوبة إيقافه لمباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء وهو ما سيجعل صفوف الزمالك مكتملة في موقعة أسوان المقبلة.

من ناحية أخرى تتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا لاستبعاد بعض اللاعبين من التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة بعد تدهور مستوى بعض اللاعبين مما ادي لتدهور نتائج الفريق.

ويرغب فيريرا في إراحة بعض اللاعبين لحين استعادة مستواهم وتركيزهم، وفي مقدمتهم يوسف أوباما ومحمد عبد الغني وعمر السعيد ، على أن يتم الاعتماد علي المميزين من الناشئين في بعض مباريات كأس مصر تمهيدا للدفع بهم في مباريات الدوري.