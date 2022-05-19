تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا لليد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى النيجر، حيث تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد.



موعد مباراة الأهلي والزمالك في كرة اليدم يوم الخميس 19 مايو/ أيار، وتنطلق في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفاز الزمالك على فاب الكاميروني بنتيجة 36-21 في الدور قبل النهائي مساء الثلاثاء، وسبقه الأهلي بالانتصار على دون بوسكو الإيفواري (39-21)، ليضرب الفريقان موعدا في نهائي قاري جديد بعد لقائهما مؤخرا في السوبر الأفريقي.

أعلنت قناة أون تايم سبورتس المصرية، مساء يوم الأربعاء، أنها ستبث اللقاء المرتقب بين الفريقين.

وكان الأهلي والزمالك التقيا 7 مرات محليا وقاريا هذا الموسم، فاز الأبيض في 3 مرات مقابل مرتين لـ "الأحمر"، وانتهت مباراتان بالتعادل.

ولعب الفريقان في الدوري المصري 5 مرات، فاز الأهلي في الأولى (32-27)، ثم تعادل الفريقان مرتين متتاليتين بواقع (29-29) و(31-31)، ثم انتصر الزمالك بنتيجتي (34-28) و(29-22).

وفي نهائي دوري السوبر، فاز الزمالك على الأهلي (28-25)، قبل أن يكسر الأخير العقدة بالفوز في مباراة السوبر الأفريقي (32-31) التي أقيمت أيضا بالنيجر.