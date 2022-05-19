مدافع ليفربول يوجه تحذيراً لمحمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - لا تزل أزمة تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول الشغل الشاغل للإعلام الرياضي في انجلترا، حتى قبل النهائي المرتقب بين فريقي ليفربول وريال مدريد للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا.

وبالأمس وجه النجم الإنجليزي جيمي كاراجير مدافع ليفربول السابق تحذيرات لصلاح من أجل تجديد عقده مع ليفربول، مؤكدًا لقائد منتخب مصر بأن ليفربول يناسبه أكثر.

تفاصيل أزمة عقد محمد صلاح

محمد صلاح انتقل من روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي في صيف 2017 بعقد يساوي 42 مليون جنيه استرليني.

ومع تالق صلاح اللافت تم تمديد التعاقد حتى عام 2023 نظير راتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه استرليني، ليصبح حينها الأعلى أجرًا في الفريق، ولكن ليس الاعلى بين لاعبي البريميرليج.

ومع اقتراب نهاية عقد محمد صلاح مع ليفربول، تتمنى كبرى الأندية في أوروبا وعلى رأسها ريال مدريد وباريس سان جيرمان الظفر بخدمات الجناح المصري الذي أصبح من أفضل 3 لاعبين عالميًا في الوقت الحالي.

التفاوض بين محمد صلاح وإدارة ليفربول، يتعثر بسبب طلب محمد صلاح الحصول على راتب اسبوعي يوازي لاعبين آخرين في الدوري الإنجليزي وعلى رأسهم كيفن ديبروين لاعب مانشستر سيتي، وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد.

وتشير تقارير أن محمد صلاح يطلب تقاضي ما بين 400 إلى 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، مع الأخذ في الاعتبار أن مردود محمد صلاح اعلى من منافسيه في الأندية الأخرى.

لماذا حذره جيمي كاراجير ؟

جيمي كاراجير حذر محمد صلاح بسب مصير زميليه في الفريق، كوتينيو وفينالدوم، حين اختارا الابتعاد عن ليفربول وساءت مسيرتهم الكروية بعد ذلك.

وقال كاراجير لـ محمد صلاح من خلال شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "بالطبع أنا أرى حاجة ماسة لتجديد صلاح، وأعتقد أنه يجب أن يوقع على العقد الجديد".

وتابع كاراجير: "يورجن كلوب مدرب ليفربول حول العديد من اللاعبين الجيدين إلى لاعبين عظماء وصلاح كان واحدا منهم، لقد كان لاعبا جيدا جدا والآن أصبح نجما".

وأكمل: "فينالدوم كان مثلهم، كوتينيو كذلك، وإيمري كان كذلك الذي لم يكن في المستوى المميز الذي أصبح عليه".

وتابع "هؤلاء اللاعبين الثلاث ربما اعتقدوا أنهم استحقوا الحصول على راتب أكبر في مكان آخر لذا فقد رحلوا لكنهم لم يصبحوا كما كانوا".

وشدد كاراجير "أعتقد أن هذا درس لصلاح في المستقبل".

ماذا حدث لـ كوتينيو وفينالدوم وإيمري كان ؟

اختار نجم ليفربول السابق ضرب مثال بثلاثة من لاعبي ليفربول السابقين لتحذير محمد صلاح من مصير الابتعاد عن النادي، فماذا حدث لهم ؟.

كوتينيو نجم البرازيل اللامع كان النجم الاوحد لفريق ليفربول قبل أن تعميه مطالبات برشلونة بضمه ليتمرد على الريدز ويرحل غلى برشلونة في صفقة قياسية.

لم يتأقلم كوتينيو مع الفريق الكتالوني وتاه وسط نجومه، فاضطر برشلونة للاستغناء عنه وإعارته إلى بايرن ميونخ.

أما فينالدوم فكان نجم خط الوسط الأكثر بريقًا مع ليفربول وكان سببًا رئيسًا في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا 2020، لكن أموال باريس سان جيرمان أغرته فاضطر للرحيل ومن وقتها لم يظهر فينالدوم مع الفريق بمستواه المعهود، واصبح أقرب للدكة من المشاركة اساسيًا.

وإيمري تشان رحل عن ليفربول إلى يوفنتوس، وكان سيء الحظ مع الفريق الإيطالي الذي يعاني من تدني في مستوياته ونتائجه ولم يصبح قادرًا على إحراز لقب الدوري الإيطالي خلال آخر عامين.