ميدو يفتح النار علي مرتضي منصور بسبب ستاد القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر -

هاجم أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:"‏الزج باسم ‎#الزمالك في القضايا الشخصية جريمة.. لاعيبة ايه اللي سحبت عقودها بسبب حكم محكمة؟ عيب الكلام اللي بيتقال من رئيس الزمالك وستاد قاهرة ايه اللي نحس!!ده استاد الزمالك التاريخي اللي فاز بيه بكل بطولاته.."

وكان فريق الزمالك قد خسر أمس أمام طلائع الجيش في إطار منافسات الجوله الـ ١٩ من بطولة الدوري المصري .

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور عدم خوض مباريات الفريق في مسابقة الدوري على استاد القاهرة.

وكان مجلس الإدارة خاطب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورابطة الأندية كتابياً بموافقة نادي بيراميدز على إقامة مباريات فريق الزمالك علي ملعب الدفاع الجوي.

كان مجلس إدارة الزمالك قد حصل أيضا على موافقة النادي المالك لاستاد بترو سبورت على إقامة المباريات علي أرضه، إلا أن الوزير أبلغ الإدارة ان الجهات المعنية ورابطة الأندية رفضوا هذا الأمر.

وحتي الآن لا تعلم إدارة نادي الزمالك السبب في حرمان النادي من حقه في اختيار ملعب يخوض عليه المباريات في المقابل هناك ناد اخر طلباته أوامر عندما يريد دخول 50 ألف من جمهوره على الفور يتم الموافقة له وعندما يطلب الزمالك دخول 10 آلاف في نفس البطولة كان الرد "طلبكم مرفوض وكفاية 4 آلاف" .

وقرر مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور إيقاف مستحقات جميع اللاعبين بسبب تراجع النتائج.