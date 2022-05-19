شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: هدف الأهلى فى مرمى البنك سليم وإلغاؤه خطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم الدولى سمير عثمان أن هدف الأهلى الملغى فى مرمى البنك الأهلى بالمباراة التى جمعت الفريقين أمس فى الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى الممتاز سليم وتم إلغاؤه بالخطأ.

وقال عثمان، فى تصريحات لبرنامج مع شوبير الذى يذاع عبر أثير راديو أون سبورت، إن الهدف تم إلغاؤه بسبب خرق تطبيق بروتوكول الفار، حيث إن آخر تعديلات قانون كرة القدم، فى صفحة 138، يتحدث عن الركلات الركنية ورميات التماس، فالألعاب التى يتم استئناف اللعب بها، لا يمكن مراجعتها وهو ما حدث فى هدف الأهلى.

وأَضاف الحكم الدولى بأنه لا يمكن مراجعة اللعبة إذا قام اللاعب برميات التماس خطأ، وتم إحراز هدف فالفار لا يحق له مراجعة اللعبة، وكذلك في الركلات الركنية، وهذا وفقا للقانون في الصفحة المذكورة بأنه "لو هدف جاء من رمية تماس لعبت بشكل خاطئ لا يمكن مراجعة الهدف ولو أحرز لاعب هدفا من ضربة ركنية والكرة كانت خارج القوس الفار لا يراجع".

وأشار سمير عثمان إلى أن أمين عمر حكم اللقاء هو صاحب القرار النهائى، وحكم الفيديو دوره مساعد فقط، لذلك ففى حالة مباراة الأمس حكم الفار خلق مشكلة للحكم أمين عمر، الذى يعد مسئولا مسئولية كاملة، لأن حكم الفار رأيه ودوره استشارى وكان يجب عليه احتساب الهدف.

وأثار قرار حكم غرفة الفار محمد سلامة في مباراة الأهلى والبنك الأهلى التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر الدورى، بإلغاء هدف للأهلى بداعى عدم قيام رامى ربيعة لاعب الأهلى بتثبيت الكرة التى نتج عنها الهدف، وتباينت آراء خبراء التحكيم بين صحة الهدف وبين صحة قرار حكم الفار.