شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الوفود المشاركة فى بطولة مصر الدولية لسيدات الجولف إلى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت الوفود المشاركة فى بطولة مصر الدولية المفتوحة للسيدات للجولف إلى مدينة الجونة استعدادا لانطلاق المنافسات غدا الجمعة، والتى ينظمها اتحاد الجولف.

ويشارك فى البطولة 10 دول وهى المغرب وتونس والأردن والإمارات وقطر وروسيا وباكستان وكندا وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويشارك من مصر فى البطولة كل من اللاعبات هبة على والشقيقتين فرح ونور بالى وفيروز حافظ.

وتؤدى اللاعبات المشاركات التدريب الأخير لهن اليوم الخميس على ملاعب جولف الجونة.

وتنطلق المنافسات اعتبارا من غد الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، حيث تلعب اللاعبات 18 حفرة يوميا، ويتم تتويج الفائز الذى سيكون صاحب أقل عدد من الضربات فى الأيام الثلاثة معا.

وتستضيف مدينة الجونة النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية للسيدات نظرا لما تتميز به من إمكانيات سواء سياحية أو رياضية.



