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وصول الوفود المشاركة فى بطولة مصر الدولية لسيدات الجولف إلى الجونة

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القاهرة - سامية سيد - وصلت الوفود المشاركة فى بطولة مصر الدولية المفتوحة للسيدات للجولف إلى مدينة الجونة استعدادا لانطلاق المنافسات غدا الجمعة، والتى ينظمها اتحاد الجولف.

ملاعب الجولف بالغردقة

ويشارك فى البطولة 10 دول وهى المغرب وتونس والأردن والإمارات وقطر وروسيا وباكستان وكندا وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويشارك من مصر فى البطولة كل من اللاعبات هبة على والشقيقتين فرح ونور بالى وفيروز حافظ.

ملاعب البطولة

وتؤدى اللاعبات المشاركات التدريب الأخير لهن اليوم الخميس على ملاعب جولف الجونة.

جانب من ملاعب الجولف

وتنطلق المنافسات اعتبارا من غد الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، حيث تلعب اللاعبات 18 حفرة يوميا، ويتم تتويج الفائز الذى سيكون صاحب أقل عدد من الضربات فى الأيام الثلاثة معا.

ملاعب الجولف

وتستضيف مدينة الجونة النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية للسيدات نظرا لما تتميز به من إمكانيات سواء سياحية أو رياضية.

الجولف
 
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