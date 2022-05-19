شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم موقف ديانج من المشاركة أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الاختبار الطبى الذى سيخضع له المالى أليو ديانج لاعب وسط الأهلى موقفه من دخول قائمة مباراة فريقه لمواجهة إنبى يوم السبت المقبل، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدورى، وبناء عليه موقفه النهائى من المشاركة فى المباراة من عدمه.

وخضع أليو ديانج، لبرنامج علاج طبيعى وتأهيلى، بعد تعرضه للإصابة فى الركبة خلال مشاركته فى مباراة وفاق سطيف، التى أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر، فى إياب الدور نصف النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

وأجرى ديانج فحوصات طبية عقب عودته من الجزائر للاطمئنان على حالته، على أن يخضع اللاعب لفحص طبي جديد عقب مباراة البنك الأهلى، للتعرف على نسبة تعافيه من الإصابة وفرص مشاركته فى التدريبات الجماعية.

وأغلق الجهاز الفنى لفريق الكرة ملف مباراة البنك الأهلى والتى تعادل فيها الفريقان بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى.