شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب أتولى عن المقاصة أمام سيراميكا للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد الجهاز الفنى للمقاصة جهود مهاجمه أتولى جوزيف في مباراته أمام سيراميكا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى، للإصابة بشد فى العضلة الخلفية، فى ظل حاجة اللاعب إلى بعض الوقت قبل العودة للمشاركة فى المباريات الرسمية مع فريقه.

ورغم انتظام أتولى في التدريبات الجماعية لفريقه لكن من الصعب الدفع به فى مباراة سيراميكا القادمة، على أن تتم الاستعانة بجهوده بدءا من مباراة فاركو القادمة بالجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

واستقر الجهاز الفني للمقاصة على خوض تدريبه الأخير قبل مباراته ضد سيراميكا يوم السبت المقبل على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، استعدادا للمواجهة المقرر لها الأحد ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري والمقرر إقامتها على استاد المقاولون العرب.

ويحصل فريق المقاصة على راحة سلبية أمس الأربعاء بعد الفوز على الجونة أمس الثلاثاء بهدف نظيف على أن يستأنف تدريباته اليوم الخميس.

ويتدرب فريق المقاصة على الملعب الرئيسي لاستاد الفيومي اليوم الخميس وبعد غد الجمعة قبل أن يخوض مرانه الرئيسي على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من الاستاد قبل خوض مباراة سيراميكا.