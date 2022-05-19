شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. معركة أسبانية خالصة فى القيادة الفنية بنهائى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد قمة نهائى بطولة أفريقيا للأندية ابطال الكؤوس لكرة اليد معركة أسبانية خالصة على أراضى النيجر على صعيد الإدارة الفنية بين دانييال جوردو المدير الفنى للأهلى و أوليفر روى المدير الفنى للزمالك .

و يسعى جوردو إلى مواصلة الصحوة التى يشهدها الفريق الأحمر منذ قدومه والتى حصد خلالها لقب السوبر الأفريقى على حساب غريمه التقليدى الزمالك، بينما يطمح روى فى إستعادة هيبة الفريق الأبيض بحصد هذا اللقب وتعويض خسارة السوبر.

وتأهل فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى النهائى بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى35/21 فى إطار نصف نهائى المنافسة ، بينما فاز الأهلى على بوسكو الإيفوارى 39 / 23 فى نفس الدور.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوزعلى نيامى بطل النيجر بنتيجة 44 / 18، وتأهل فريق يد الزمالك لنصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 54 / 31

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته أمام كيروكس الإثيوبى وبوسكو الإيفوارى، قبل الفوز على فاب الكاميرونى فى ختام الدور الأول.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز على فلاورز البنينى ونيامى بطل النيجر قبل الفوز على كانو بيلارز فى ختام الدور الأول.

ويرصد الخليج 365 لقطات لكلا المديرين الفنيين فى الصور التالية :











