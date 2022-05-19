شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى والزمالك فى المواجهات المباشرة هذا الموسم قبل صدام كؤوس اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريقا الأهلى والزمالك لقاء مصريا خالصا مساء الليلة، فى تمام السابعة، خارج الديار على أرض النيجر فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد.

وتعد هذه المواجهة الثامنة لكلا الفريقين هذا الموسم، حيث التقيا فى دورى المحترفين 5 مرات.

اللقاء الأول الدور التمهيدى لدورى المحترفين فوز الزمالك على الأهل بنتيجة32/27 .

تعادل الفريقان مرتين فى المرحلة الثانية لدورى المحترفين المباراة الأولى تعاد 29/29 والمباراة الثانية تعادل 31/31.

المرحلة الثالثة من دوري المحترفين فوز الزمالك مرتين، المباراة الأولي فوز الزمالك بنتيجة34/28، والمباراة الثانية فوز الزمالك بنتيجه 29/22.

بطولة سوبر المحترفين مباراة واحدة

فوز الزمالك علي الأهلي بنتيجة 28/25.

بطوة كأس السوبر الأفريقي مباراة واحدة

فوز الأهلي علي الزمالك بنتيجه 32/31.

وتأهل فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى النهائى بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 35/21 فى إطار نصف نهائى المنافسة، بينما فاز الأهلى على بوسكو الإيفوارى 39 / 23 فى نفس الدور.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوزعلى نيامى بطل النيجر بنتيجة 44 / 18، وتأهل فريق يد الزمالك لنصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 54 / 31.