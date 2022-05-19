شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى يعود إلى القاهرة اليوم بعد عملية الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود البطل الأولمبي أحمد الجندى لاعب منتخب مصر الخماسى الحديث وصاحب فضية أولمبياد طوكيو، إلي القاهرة ، اليوم الخميس، بعد خضوعه لعملية جراحية بالكتف بأحد المستشفيات في ألمانيا.

ويبدأ صاحب فضية أولمبياد طوكيو، مرحلة التأهيل ابتداء من الأسبوع المقبل، والذى يستمر لمدة 6 شهور.

وكان أحمد الجندى قد نشر على صفحته الشخصية، بعض تفاصيل الإصابة "فى مثل هذا الوقت تقريبًا من العام الماضى وقبل أشهر من انطلاق دور الألعاب الأوليمبية، خلعت كتفى".

وأضاف الجندى "لجأنا أنا ومدربى إلى تدريب القوة للحفاظ على استقرار كتفى بدرجة كافية حتى انتهاء المباريات، منذ نحو شهر، خلعت كتفي للمرة الثانية ولم يعد تأخير التدخل الجراحى أمرًا ممكنًا".

جدير بالذكر أن أحمد الجندي قد توج بفضية أولمبياد طوكيو، وذلك بعد حصوله على المركز الثاني برصيد 1477 نقطة، ليحقق أول ميدالية فى تاريخ الخماسى الحديث لمصر والعرب وأفريقيا فى دورات الألعاب الأولمبية.