هداف البنك الأهلي يكشف أسباب تعطل انضمامه للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد هلال هداف فريق البنك الأهلي، أنه كان قريبًا من الانتقال لصفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن أزمة القيد عطلت انضمامه.

وأضاف هلال في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"لولا أزمة القيد كنت سأنتقل للزمالك".

وعن موقفه من الانتقال للزمالك في الموسم المقبل، رد :"بالنسبة للموسم القادم لم يتحدث معي أحد، أي لاعب لاعب يتمنى الانتقال للزمالك".

وأنهى :"أنا الآن في فريق كبير وهو البنك الأهلي، لكن إذا عادت المفاوضات مع الزمالك لابد أن يكون عن طريق إدارة البنك الأهلي".

وانتقل صاحب الـ26 عامًا إلى صفوف فريق البنك الأهلي قادمًا من وادي دجلة في الصيف الماضي، حيث يرتبط بعقد مع فريقه الحالي حتى صيف عام 2025.

واستطاع هلال في الموسم الحالي أن يسجل ستة أهداف خلال ظهوره في 18 مباراة بمسابقة دوري We المصري موسم (2021 - 2022).