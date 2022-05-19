موعد والقناة الناقلة لقمة اليد بين الأهلي والزمالك بكأس الكؤوس الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قمة منتظرة بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، والتي تقام حاليًا في النيجر.

وكان فريق الأهلي صعد للمباراة النهائية عقب تخطيه فريق دون بوسكو الإيفواري بنتيجة (39-23)، في المقابل تأهل الزمالك بفوزه على فاب الكاميروني بنتيجة (35-21).

ولعب القطبين ضد بعض قبل بداية المسابقة من خلال بطولة كأس السوبر الأفريقي والتي انتهت لصالح الأهلي بنتيجة (32-31)، ليحقق الفريق الأحمر لقبه الثاني بجانب تأهله لكأس العالم للأندية والتي ستقام في السعودية.

ومن المقرر أن تقام القمة المصرية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل على شاشة "أون تايم سبورتس 1".

جدير بالذكر أن الزمالك سبق له التتويج بالبطولة خمس مرات، أما الأهلي فحصل على اللقب أربع مرات.