صدمة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي في نهائي أبطال إفريقيا.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

غادر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي مباراة فريقه ضد البنك الأهلي، مصابا، مساء الأربعاء، في الجولة 19 للدوري المصري بكرة القدم.



وتعرض الشناوي للإصابة في الدقيقة 60 وغادر ملعب المقاولون العرب بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

وتعادل الأهلي سلبيا مع البنك الأهلي، ليرفع رصيده إلى النقطة 34 فى المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري، ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري.

كما يستعد الأهلي لخوض مواجهة الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.