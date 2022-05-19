فيديو تتويج آينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

توج آينتراخت فرانكفورت الألماني بطلا للدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه بعد غياب دام 42 عاما، بعد تغلبه على رينجرز الاسكتلندي.



وامتدت المباراة للأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، قبل الذهاب لركلات الترجيح عقب فشل الفريقين في هز الشباك.

رينجرز كان المبادر بالتسجيل عن طريق مهاجمه جوي أريبو مع حلول الدقيقة 57 بعدما استغل سقوط أحد المدافعين، ليمضي في طريقه نحو المرمى قبل أن يضع الكرة بيسراه داخل الشباك.

لكن ركلات الترجيح منحت الأفضلية للفريق الألماني، الذي اقتنص اللقب بفضل تصديات رائعة لحارس مرماه كيفين تراب.

وانفجر لاعبو آينتراخت فرانكفورت فرحا بعد ركلة الترجيح الأخيرة التي توجت الفريق باللقب.