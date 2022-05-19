شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى عندما يكون نهائى دورى أبطال أفريقيا فى المغرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب النادى الأهلى موعدا مع الوداد المغربى في نهائي دورى أبطال أفريقيا، بعد تأهله على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز فى القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 مايو للمباراة النهائية بين الأهلى والوداد المغربى على ملعب محمد الخامس في المغرب، وهو الأمر الذى أثار استياء مسئولي النادى الأهلى وقرروا التصعيد ضد الكاف لعدم تكافؤ الفرص.

النهائى الثالث

وسيكون هذا النهائي هو الثالث الذى يلعبه الأهلى في ملاعب المغرب، حيث لعب الأهلى العام الماضى النهائي أمام كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا على ملاعب المغرب وحقق الانتصار بثلاثة أهداف دون مقابل في النسخة الماضية التي حصل على اللقب العاشر في تاريخه.

الخسارة فى 2007

النهائى الثان الذى لعبه الأهلى فى المغرب، كان مباراة الإياب فى 2017 أمام الوداد المغربى وخسر بهدف أشرف بن شرقى لاعب الزمالك الحالى والوداد السابق، بعدما تعادلا فى مباراة الذهاب بدون أهداف فى المباراة التى أقيمت فى القاهرة.

وحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الجدل بشأن ملعب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما أعلن منذ قليل إقامة المباراة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويلعب الأهلي مع الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري في نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

وشهدت الأيام الماضية أنباء متضاربة حول ملعب المباراة حيث تردد أنه من الممكن إقامة اللقاء على ملعب الأمير مولاي عبد الله ، فيما كانت قد ظهرت أنباء حول إمكانية إقامة المباراة خارج المغرب بعدما رفض الأهلي إقامتها هناك لأن هذا يُعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص قبل أن يُعلن الكاف ظهر الثلاثاء، إقامة اللقاء في ملعب محمد الخامس بالمغرب.