شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك ترحب برحيل بعض اللاعبين نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت إدارة نادي الزمالك برحيل بعض لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما أبدى أكثر من لاعب رغبته فى الرحيل بخلاف المستوى الضعيف الذى يقدمه لاعبى الفريق خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي أنه سيتم الموافقة علي العروض القوية التي تصل الزمالك لاحتراف بعض لاعبيه سواء علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي، مع التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين لبناء فريق قوي الموسم المقبل.

من ناحية أخرى تتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا ، لاستبعاد بعض اللاعبين من التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة بعد تدهور مستوى بعض اللاعبين مما ادي لتدهور نتائج الفريق.

ويرغب فيريرا في اراحة بعض اللاعبين لحين استعادة مستواهم وتركيزهم، وفي مقدمتهم يوسف أوباما ومحمد عبد الغني وعمر السعيد ، علي ان يتم الاعتماد علي المميزين من الناشئين في بعض مباريات كأس مصر تمهيدا للدفع بهم في مباريات الدوري.

في سياق مختلف عنف البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك لاعبيه عقب الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى، حيث أكد فيريرا للاعبيه انهم كانوا دون المستوى وظهروا في الملعب بأسوأ مستوى لهم.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للفريق ان فيريرا سيطرت عليه حالة من الغضب عقب الخسارة، بسبب ظهور اللاعبين بمستوى سئ للمباراة الثانية علي التوالي، مشددا علي ان البرتغالي سيعقد عدة جلسات مع اللاعبين خلال الفترة الحالية لمحاولة إعادة تهيئتهم نفسيا خاصة ان الفترة المتبقية من عمر الدورى لا تقبل خسارة نقاط أخرى.