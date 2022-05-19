شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص 4 لاعبين طبياً لتحديد موقفهم من المشاركة بالتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع رباعي فريق الكرة بالنادي الأهلي المُصاب ياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي لفحص طبي خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد موقفهم من المشاركة في تدريبات الفريق التى ستسبق مباراة أنبي حيث عانى الرباعي من إصابات مختلفة تسببت في استبعاده من قائمة المارد الأحمر لمباراة البنك الأهلي الاخيرة.

ويتطلع الجهاز الطبي لفريق الأهلى بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيز هذا الرباعي للمباريات المقبلة لكن دون تسرّع في العودة للملاعب بشكل يُبعد أياً منهم عن نهائي أفريقيا المرتقب أمام الوداد المغربي.

ويستعد الأهلي لمباراة إنبي المقرر لها مساء السبت المقبل في الدوري الممتاز.