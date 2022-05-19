القناة الناقلة لنهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد المغربى

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القاهرة - سامية سيد - حجز الأهلي تذكرة العبور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ15 فى تاريخه، والثالثة على التوالي، وجاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز فى القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.

موعد مباراة الاهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

وضرب الأهلي موعدًا أمام الوداد المغربي فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء 30 مايو الجاري فى التاسعة مساءاً.

القناة الناقلة لنهائى دوري ابطال افريقيا بين الاهلى والوداد

تنقل قناة بى إن سبورت مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا باعتبارها القناة الحاصلة على حقوق بث دوري الأبطال الأفريقى.

الوداد أكثر الأندية المغربية وصولا لنهائي دوري الأبطال

وبات الوداد أكثر الأندية المغربية وصولا للمباراة النهائية في دوري الأبطال، حيث رفع رصيده إلى 5 مرات "1992 - 2011 - 2017 - 2019 - 2022".

وتقدم على غريمه الرجاء، الذي بلغ النهائي في 4 مناسبات، سنوات "1989 و1997 و1999 و2002".

ويبقى الرجاء أكثر الأندية المغربية تتويجا بدوري الأبطال، حيث حققه في نسخ "1989 و1997 و1999"، بينما خسر النسخة الوحيدة عام 2002.

ويطارد الوداد لقبه الثالث في النهائي المقبل، حيث فاز باللقب في "1992 و2017".