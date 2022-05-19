أرقام تاريخية تُزين تتويج فرانكفورت بالدوري الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أرقام تاريخية تزين تتويج فرانكفورت بالدوري الأوروبي

الخميس 19 مايو 2022

الخليج 365

عاد آينتراخت فرانكفورت الألماني لمنصات التتويج عبر بطولة الدوري الأوروبي، التي توج بطلا لها مساء الأربعاء، على حساب رينجرز الاسكتلندي.



ونجح فرانكفورت في حسم اللقب لصالحه بفوزه بركلات الترجيح 5-4 بعدما خاض الفريقان 4 أشواط انتهت بالتعادل 1-1.

ونستعرض أبرز الأرقام التي تحققت في مباراة نهائي الدوري الأوروبي، وذلك في السطور التالية.

لحظات تاريخية

أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفرانكفورت، أصبح أول مدرب نمساوي يتوج بلقب بطولة أوروبية كبرى منذ أن فعلها إرنست هابيل مع هامبورج الألماني بفوزه بالكأس الأوروبية (دوري الأبطال) عام 1983.

وأصبح فرانكفورت ثالث فريق يبدأ الموسم من مرحلة المجموعات في اليوروبا ليج ويتوج باللقب بدون خسارة أي مباراة، وذلك بعد فياريال الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

وحُسم لقب الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي بركلات الترجيح، وهو ما يحدث لأول مرة في التاريخ.

وشهد الموسم الماضي تتويج فياريال باللقب على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد الفوز بركلات الترجيح 11-10.

وأصبح فرانكفورت أول فريق ألماني ينتزع لقب الدوري الأوروبي/ كأس الاتحاد الأوروبي منذ أن حققها شالكه بموسم 1996-1997.

كما بات فرانكفورت أكثر الفرق الألمانية تتويجا باللقب، بالتساوي مع بروسيا مونشنجلادباخ، بعدما حصده للمرة الثانية عقب تتويجه بطلا لكأس الاتحاد عام 1980.