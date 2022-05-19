شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتتح المنشآت الجديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مجلس إدارة نادي الزمالك حفل افتتاح المنشآت الجديدة في النادي والحدائق الجديدة وذلك بعد عمليات التطوير التي قام بها المجلس الحالي منذ استلامه المهمة من عدة أشهر، وذلك مساء اليوم الخميس.

ووجهت إدارة الزمالك الدعوة لعدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع والزملكاوية لحضور حفل الافتتاح الذي يتم التجهيز له ليظهر بالصورة التي تليق بنادي الزمالك.

في سياق مختلف قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم خوض مباريات الفريق في مسابقة الدوري على استاد القاهرة.

وكان مجلس الإدارة خاطب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورابطة الأندية كتابياً بموافقة نادي بيراميدز علي إقامة مباريات فريق الزمالك علي ملعب الدفاع الجوي.

و كان مجلس إدارة الزمالك قد حصل أيضا على موافقة النادي المالك لإستاد بترو سبورت على إقامة المباريات علي أرضه،

إلا أن الوزير أبلغ الإدارة ان الجهات المعنية ورابطة الأندية رفضوا هذا الأمر.

وحتي الآن لا تعلم إدارة نادي الزمالك السبب في حرمان النادي من حقه في اختيار ملعب يخوض عليه المباريات في المقابل هناك ناد اخر طلباته أوامر عندما يريد دخول 50 ألف من جمهوره على الفور يتم الموافقة له وعندما يطلب الزمالك دخول 10 آلاف في نفس البطولة كان الرد "طلبكم مرفوض وكفاية 4 آلاف" .

كما قرر مجلس الإدارة إيقاف مستحقات جميع اللاعبين بسبب تراجع النتائج.