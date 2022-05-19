شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين فريقا الأهلى والزمالك المحدد لها مساء اليوم الخميس فى إطار نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة فى النيجر.

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى الكؤوس الأفريقية لليد فى تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة فى لقاء يشهد منافسة مصرية خالصة خارج الديار .

وتأهل فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى النهائى بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى35/21 فى إطار نصف نهائى المنافسة ، بينما فاز الأهلى على بوسكو الإيفوارى 39 / 23 فى نفس الدور.

تأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوزعلى نيامى بطل النيجر بنتيجة 44 / 18، وتأهل فريق يد الزمالك لنصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 54 / 31.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته أمام كيروكس الإثيوبى وبوسكو الإيفوارى، قبل الفوز على فاب الكاميرونى فى ختام الدور الأول.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز على فلاورز البنينى ونيامى بطل النيجر قبل الفوز على كانو بيلارز فى ختام الدور الأول.

وتوج "رجال يد الأهلي" ببطولة السوبر الأفريقي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت الأحد قبل الماضى على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة كأس الكؤوس كلا من، السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان- إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

تتكون القائمة الأفريقية ليد الزمالك فى البطولة من قائد الفريق أحمد الأحمر، حراسة المرمي: كريم هنداوي – محمود خليل فلفل – هشام باسم السبكى ، و جناح أيسر: عمر الوكيل بكار – احمد مؤمن دودو – مازن رضا

و فى الظهير أيسر: يحيي الدرع – علي هشام – حسن قداح وفى صانع ألعاب : محمد علاء لوكا – محمد البسيوني مودي – سيف الدرع و فى جناح أيمن: أكرم يسري – حازم ممدوح ظهير أيمن: احمد حسام مصطفي بشير الدائرة: محمد رمضان هتلر – شادي خليل – محمد طارق.